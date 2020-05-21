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Fransız L'Opinion gazetesi: Türkiye'nin Libya'daki askeri müdahalesi sahadaki durumu değiştirdi

Fransız L'Opinion gazetesi, 'Türkiye'nin Libya'da aralıkta başlayan askeri müdahalesinin' sahadaki durumu değiştirdiğini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki saldırısına son verdiğini yazdı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 13:52 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 13:58
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L'Opinion gazetesinin "Libya: Türk ordusu Paris'in dostu Hafter'i ciddi yenilgilere uğrattı" başlıklı haberinde, Fransa tarafından desteklenen Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in son günlerde siyasi olarak zayıflatabilecek birçok yenilgi aldığı belirtildi.

Son günlerde Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı dört Pantsir hava savunma sisteminin Türk ordusu sayesinde ele geçirildiğine veya imha edildiğine dikkati çekilen haberde, "Türkiye'nin Libya'da aralıkta başlayan askeri müdahalesi sahadaki durumu değiştirdi ve yaklaşık bir yıldır başkentin eteklerinde ayaklanan Hafter güçlerinin saldırısına son verdi." ifadeleri kullanıldı

Haberde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda olduğu gibi Libya'da da SİHA'lar kullandığı kaydedildi.

Bu SİHA'ların performanslarının yüksek olduğunun altı çizilen haberde, Libya'da Türk ordusunun NATO veya Rusya benzeri modern bir ordu gibi faaliyet gösterdiği belirtildi.

Haberde, Libya hükümetinin Türklerin desteğiyle Sirte'nin güneyinde Hafter güçlerine karşı durabildiği vurgulandı.

Libya hükümetinin, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri aldığı hatırlatılan haberde, Rusya'nın Hafter'e temkinli şekilde destek sağladığı yorumu yapıldı.

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