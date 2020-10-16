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  • Fransız medyasından büyük rezalet! Destek konvoyunu ''Türkler Ermeni mahallelerini bastı'' diye servis ettiler
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Fransız medyasından büyük rezalet! Destek konvoyunu ''Türkler Ermeni mahallelerini bastı'' diye servis ettiler

Fransız France 24 kanalı, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı, Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen Azerbaycan'a destek gösterilerini, 'Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi' başlığıyla duyurarak büyük bir skandala imza attı.

16 Ekim 2020 Cuma 07:26 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 07:26
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İşgalci Ermenistan'ın saldırıları karşısında Türkiye'deki vatandaşlar dost ve kardeş Azerbaycan'a destek gösterilerinde bulunmak üzere sokaklara çıkmıştı. Bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen Fransa'nın basın organı France 24 kanalı ise Türkiye'nin farklı şehirlerindeki destek gösterilerini "Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi" başlığıyla servis ederek yeni bir algı operasyonuna imza attı.

Akşam'ın haberine göre, Türk Vatandaşlarının dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve ordusuna manevi destek vermek için düzenlediği konvoyu baskın olarak lanse eden Fransız basını, Türklerin, Ermenilerin yaşadığı mahalleleri araçlarla kapattığı yalanını da ortaya attı.

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