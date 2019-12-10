Fransız polisi tarafından gözünden yaralanan Muhabir yaşadıklarını anlattı

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Paris'teki emeklilik reformunu protesto gösterilerini yakından takip ederken, Fransız polisinin, görgü tanığının ifadesine göre, plastik bombası nedeniyle gözünden yaralandığı anları anlattı.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta perşembe günü Paris'te emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriyi takip etmek için Republique Meydanı yanındaki Magenta Bulvarı'nda bulunduğunu söyledi.

Gösteri başladığında şiddet olayı yaşanmadığını belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Fakat bir anda Magenta Bulvarı'nda bir aracın yandığını gördük. Alevler yükselmişti. Orada biraz fotoğraf çektim. Sonra özellikle kurtarma ekipleri aracın içinde patlayıcı bir maddenin bulunduğunu söyledi. Dolayısıyla öyle olması halinde patladığında oluşturabilecek tahribatı tahmin etmek mümkün değildi. Ben de caddenin diğer tarafına geçmeye karar verdim. Biraz uzaklaşmak istedim. Geçtiğim tarafta yanan aracın birkaç fotoğrafını çektim.

Bu sırada bir binanın duvarına yakın durarak tamamen olmasa da kendimi biraz sakladım, çünkü bir anda ortalık çok kötü karıştı. Taşlar havada uçuyordu. Bu yüzden kenarda durmaya karar verdim ve patlama riski olan araçtan uzaktım. Eylemciler, bulunduğum yerin 2 metre yakınındaki kapıya saldırmaya başladı. Kapıdan duman yükselmeye başladı. Burasının da çok riskli olduğunu düşündüm ve uzaklaşmaya karar verdim. Oradan uzaklaşırken Magenta Bulvarı'nın ortasında bu oldu. Sonrasında hiçbir şey görmedim."

Yalçın, üzerinde kask ve maske bulunduğunu ve güvenliği yüksek seviyede tuttuğunu vurguladı.

"Maskenin burada ne kadar işe yaradığını gördüm. Eğer maske olmasaydı halim ne olurdu bilmiyorum. Kullandığım maske yaptığım araştırmaya göre dünyanın en iyi markası. Fransız polisi de aynı markayı kullanıyor." ifadesini kullanan Yalçın, maskenin camının çok sağlam olduğunu, buna rağmen kırıldığını söyledi.

"Birden tamamen karanlık oluşunca elimi maskeye götürdüm. Maskenin camının kırık olduğunu anlayınca 'eyvah' dedim. O maske kırıldıysa artık gözüme nasıl zarar verebileceğini tahmin bile edemedim." diyen Yalçın, daha sonra bir yerde yüzüstü yattığını ve orada bulunan gönüllü sağlık çalışanlarından yardım istediğini kaydetti.

Yalçın, sağlık çalışanları ve kurtarma ekiplerinin kendisini bir binanın içine aldığını ve ilk müdahaleyi yaptığını anlattı.

Gözündeki kanın temizlendiğini ve gözlerinin sarıldığını ifade eden Yalçın, daha sonra bir kafeye götürüldüğünü dile getirdi.

Yalçın, bu sırada gösteri nedeniyle ambulansın gelmesinin uzun süre aldığını söyledi.

"Doktor, gözümün eskisi gibi olamayacağını söyledi"

Ambulansta yapılan muayene sonrası Cochin Hastanesine kaldırıldığı bilgisini paylaşan Yalçın, perşembeyi cumaya bağlayan gece Pitie Salpetriere Hastanesinden gelen bir doktor tarafından ameliyat edildiğini belirtti.

Yalçın, "Doktora gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok çalıştı benim için. Kendisi de çok mütevazı bir insan. Doktorun ameliyatı nasıl yaptığını anlatması 40 dakika sürdü." dedi.

Ameliyatın 2 saat sürmesi gerekirken yaklaşık 5 saati bulduğunu aktaran Yalçın, "Göze çok ciddi zarar verildi. Gözdeki kristaller tamamen zarar gördü. Doktor, gözümün eskisi gibi olamayacağını, bundan sonraki sürecin çok uzun olacağını, aylar değil yıllar süreceğini belirtti. Bundan sonra operasyon veya operasyonlar gerekebileceğini söyledi." diye konuştu.

Yalçın, bugün son tahlillerin yapılacağının ve sonuçlara göre yarın taburcu olabileceğinin altını çizdi.

Hastanede bulunduğu ilk 2 gün telefon aramaları ve mesajlarına cevap veremediğini ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

"Çalıştığım kurumun Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şenol Kazancı Bey başta olmak üzere herkesin gösterdiği ilgi ve destek mesajlarına çok teşekkür ediyorum. Türkiye ve buradaki foto muhabiri meslektaşlarımdan da bu kadar destek beklemiyordum. Muazzam bir ilgi gördüm. Türkiye'deki gazeteci arkadaşlar, hükümet yetkililerimiz, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın verdiği destek benim için çok etkileyiciydi. Bundan çok etkilendiğimi söylemem lazım."

Yalçın'ın gözüne isabet eden cismin polisin kullandığı gaz bombası kapsülü olduğu tahmin ediliyordu ancak Yalçın'a ilk müdahaleyi yapan cankurtaran Fransız Ronan Pacs'a göre, AA foto muhabirinin yaralanmasına neden olan şey Fransız polisinin plastik bombası oldu.

Ülkede, başta Paris'te olmak üzere emeklilik reformunu protesto eden on binlerce göstericiyle polis arasında yer yer arbede yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye verdikleri zarar ve bazı araçları ateşe vermesi üzerine polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci ve bir gösterici yaralanmıştı.