Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Fransız Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- AA
Marmara Denizi yönünden boğaza giren Fransız Donanması'na ait A759 borda numaralı zırhlı istihbarat gemisi "Dupuy de Lome", saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
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