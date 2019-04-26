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'Fransızların, Ermenilerin silahlandırılıp Türklerin katledilmesinde sorumluluğu var'

1915 olayları ve Fransa'nın tutumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, 'Fransızların bir asır önce Ermenilerin silahlandırılıp Türklerin katledilmesinde sorumluluğu var.' dedi.

  • star.com.tr
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dış politikada Türkiye'yi ilgilendiren meseleler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
 
Aksyoy, Fransa'nın 1915 olayları konusundaki mesnetsiz iddiaları ve tutumu ile ilgili, ''Franca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un anma günü ilanını unutmayacağız, tavrı karşılıksız kalmayacak. Fransızların bir asır önce Ermenilerin silahlandırılıp Türklerin katledilmesinde sorumluluğu var.'' ifadelerini kullandı.
 
''ÜSLUBU DEVLET GELENEĞİNE SAHİP OLMADIĞINI GÖSTERİYOR''
 
Aksoy, konuya ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü:
 
"Ermenistan sözcüsünün üslubu ve kullandığı kelimeler Ermenistan'ın henüz bir devlet geleneğine sahip olmadığını gösteriyor. Türklere inkarcı demek çağ dışı zihniyetin işaretidir. İfade özgürlüğümüzü engellemeye yönelik bir girişim. Sözcünün Erivan'daki milli arşivlerin açık olduğunu iddia etmesine rağmen bu arşivler gerçekte açık değildir. Sadece Ermeni iddialarının doğruluğunu kanıtlamaya yönelik kısımları açıktır"

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