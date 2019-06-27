Büyük panik! Polis önündeki tüm araçları uyardı

30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,784
  • 6,5803
  • 261.556
  • 94.831
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Freni arızalanan tır kilometrelerce kontrolsüz seyretti

Erzincan'da freninin boşalması nedeniyle kilometrelerce kontrolsüz seyreden tır güçlükle durduruldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erzincan-Sivas kara yolunda Serdar Başak'ın (47) kullandığı 54 LG 015 plakalı tırın Sakaltutan geçidinden inişi sırasında frenleri boşaldı.

Durumu fark ederek vites küçültüp hızını azaltmaya çalışan sürücü Başak, "155 Polis İmdat" hattını arayarak yardım istedi.

Polis ekipleri, olası kazanın önüne geçmek için geçiş güzergahında güvenlik tedbirleri alarak tırı takibe başladı. Aracın duramama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri bölgede hazır bekletilirken Çağlayan Kavşağına ise kapan kuruldu.

Kilometrelerce kontrolsüz seyreden tır, herhangi bir kazaya karışmadan Kemah kara yolu kavşağı üst geçidinde güçlükle durduruldu.

İtfaiye ekipleri ise aracın balatalarının ısınması nedeniyle olası bir yangına karşı müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.

Tır şoförü Serdar Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşan polis ekiplerinin gözetiminde aracını durdurabildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sakaltutan rampasından indiğim sırada aniden frenler boşaldı, 30 kilometre boyunca aracın hızını azaltmaya çalıştım. Aracı güçlükle durdurabildim. Allah beterinden korusun. Tecrübeli olmamız dolayısıyla aracı durdurduk. Aracımızın içerisi tavuk yüklü. Sakarya ilinden Erzincan'a geliyordum."

Irak yönünden Suriye´ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uzaktan goril sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Uzaktan goril sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Büyük panik! Polis önündeki tüm araçları uyardı

Büyük panik! Polis önündeki tüm araçları uyardı

Yanardağ patladı, binlerce kişi tahliye edildi

Yanardağ patladı, binlerce kişi tahliye edildi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

İlk kez canlı yayında kozlarını paylaştılar

İlk kez canlı yayında kozlarını paylaştılar

Şehit Eren'in adı göklerde olacak

Şehit Eren'in adı göklerde olacak

Statta meydana gelen izdihamda 15 kişi öldü

Statta meydana gelen izdihamda 15 kişi öldü

Trump'tan İran'a asker göndermeyle ilgili flaş açıklama

Trump'tan İran'a asker göndermeyle ilgili flaş açıklama
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Az kişi tarafından biliniyor! Görenler hayran kalıyor...

Az kişi tarafından biliniyor! Görenler hayran kalıyor...

'Türk Yıldızları' büyüledi...

'Türk Yıldızları' büyüledi...

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA