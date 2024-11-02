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Freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Avcılar'da freni boşalan belediyeye ait hafriyat kamyonunun girdiği emlakçı dükkanında hasar oluştu.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 13:20 - Güncelleme:
Freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı
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Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden Ş.G. idaresindeki 34 SBJ 58 plakalı, Avcılar Belediyesine ait hafriyat kamyonunun freni boşaldı. Önce park halindeki 34 RC 0468 plakalı cipe çarpan kamyon, ardından emlak ofisinin duvarını yıktı. Kazada, kamyonun bir kısmı yıkılan duvardan emlak ofisine girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle emlak ofisi ve araçta hasar oluştu.

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kamyon dükkandan çıkarıldı.

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