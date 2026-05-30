İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Freni boşalan İETT otobüsü TIR'a çarptı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı
Güncel

Freni boşalan İETT otobüsü TIR'a çarptı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsünün park halindeki tıra çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 15:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Yakuplu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde rampadan inerken freni arızalanan C.E. idaresindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, park halindeki 34 EVB 65 plakalı tıra çarptı.

Otobüs şoförü yaralanırken, tırın yanında bulunan park halindeki bir otomobil de kazada hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü C.E, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün tıra çarpması ve araçtan inen şoförün kendini yere bırakması yer alıyor.

  • Beylikdüzü trafik kazası
  • güvenlik kamerası görüntüsü
  • İETT otobüsü çarpma

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde sopalı kavga! Kamyonet çatışmanın ortasında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.