Freni boşalan otomobil balkon duvarına çarparak devrildi

Beşbinevler Mahallesi 58. Sokak'ta park halindeki 37 SD 416 plakalı otomobil, freninin boşalması nedeniyle hareket etti. Yaklaşık 30 metre yokuş aşağı gittikten sonra 3 metreden bir apartmanın bahçesine düşen otomobil, 1. kattaki dairenin balkonuna çarparak devrildi.

Gürültüyü duyarak gelen ve aracın devrildiğini gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Bu sırada balkonuna otomobil çarpan dairede oturan kişilerin olanlara aldırmadan diğer balkonda oturmaya devam etmesi ise görenlerde şaşkınlık yarattı.

Araç, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.