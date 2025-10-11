İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Freni patlayan araç çocukların arasına böyle daldı
Güncel

Freni patlayan araç çocukların arasına böyle daldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde freni patlayan hafif ticari araç çayırlık alandan kayarak oyun oynayan çocukların bulunduğu alana daldı. 3 çocuk saniyelerle ölümden dönerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA11 Ekim 2025 Cumartesi 09:35 - Güncelleme:
Freni patlayan araç çocukların arasına böyle daldı
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın freni patladı. Araç, çayırlık alandan hızla aşağıya kayarak sokakta oyun oynayan çocukların üzerine doğru geldi. Aracın geldiğini gören 3 çocuk panikle sağa sola koşarak son anda kurtulmayı başardı. Kontrolden çıkan araç, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Yaşanan panik dolu anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın hızla aşağıya kaydığı, çocukların can havliyle kaçtığı ve aracın park halindeki araçlara çarparak durduğu anlar yer aldı. Faciadan dönülen olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.