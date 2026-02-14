İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Sürücü öldü, 3 yaralı
Güncel

Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Sürücü öldü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da freni patlayan kamyon, araçların arasına daldı. Kazada, kamyon sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

IHA14 Şubat 2026 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Sürücü öldü, 3 yaralı
ABONE OL

Korkunç kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Ençbir yönetimindeki 63 B 8905 plakalı komyon, iddiaya göre, seyir halindeyken freni patladı. Kontrolden çıkan araç, önünde ilerleyen araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise ikinci bir kazanın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyon sürücüsü Mehmet Ençbir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ençbir'in cenazesi morga kaldırıldı. Yaralı M.T., A.T. ve H.D., sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.