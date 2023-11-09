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FSM Köprüsü, 'Karabağ Zaferi' için Azerbaycan renkleriyle aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 05:04 - Güncelleme:
FSM Köprüsü, 'Karabağ Zaferi' için Azerbaycan renkleriyle aydınlatıldı
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Özel günlerde ışık gösterilerine sahne olan FSM Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının rengiyle aydınlatılarak görsel şölen meydana getirildi.

27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan yaklaşık 300 yerleşim birimini Ermenistan işgalinden kurtarmıştı.

Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden olmuştu.

10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden Ermenistan, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 908 şehit vermişti.

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