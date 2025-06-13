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FSM Köprüsü'nde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, üç kişi de yaralandı.

AA13 Haziran 2025 Cuma 20:10 - Güncelleme:
FSM Köprüsü'nde feci kaza: Ölü ve yaralılar var
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Köprünün Avrupa Yakası girişinde yaşanan kazada, arızalandığı için sürücü A.P. tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile, M.K'nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı.

Aynı yönde ilerleyen bir başka motosiklet de kazaya karışan motosiklete çarpıp devrildi.

Kazada A.P, M.K, C.Ç. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü M.K, hastanede hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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