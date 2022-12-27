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FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sırasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA27 Aralık 2022 Salı 01:18 - Güncelleme:
FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası! 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan trafik kazası üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 4 aracın karıştığı trafik kazasının ardından Avrupa yakasına geçiş yönünde yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı.

Kazada yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıktı.

Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti.

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