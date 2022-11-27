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FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri turuncuya büründü

İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri 'radyasyon onkolojisi farkındalığı' için turuncuya büründü.

AA27 Kasım 2022 Pazar 00:24 - Güncelleme:
FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri turuncuya büründü
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İstanbul'un iki önemli köprüsü, radyasyon onkolojisi alanında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında turuncu renkte aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" çerçevesinde turuncu renge büründü.

DİKKAT ÇEKEN MARİE CURİE DETAYI

Radyasyon onkolojisi açısından tarihi önemi olan X-ışınlarının keşfi ile Marie Curie'nin doğum tarihlerinin buluştuğu kasım ayı, "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor.

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