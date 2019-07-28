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FSM'deki çalışma sona erdi! Saat 18.00'de ulaşıma açılacak

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma sona erdi. Köprü saat 18.00'de ulaşıma açılacak

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İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma sona erdi. Köprü saat 18.00'de ulaşıma açılacak 

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

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