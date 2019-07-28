FSM'deki çalışma sona erdi! Saat 18.00'de ulaşıma açılacak
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma sona erdi. Köprü saat 18.00'de ulaşıma açılacak
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma sona erdi. Köprü saat 18.00'de ulaşıma açılacak
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