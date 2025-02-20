FSMVÜ Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Açıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, medeniyetimizin temel taşlarından biri olan "Vakıf" konusunu daha derinlemesine araştırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirdiği Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni törenle açtı. Ayasofya Yerleşkesi Gülhane Binası'nda gerçekleştirilen törene; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Gökçe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saadetdin Herdem, Vali Yardımcımız Mehmet Sülün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

BİLİMSEL BİLGİ ÜRETİYOR VE ÜRETİLEN BİLGİYİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Törenin açılışında konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Gökçe, şunları söyledi: "Kuruluş kanununa göre, adında 'vakıf' ibaresi bulunan iki yükseköğretim kurumundan biri olan Üniversitemiz, beş tarihi vakfa bağlı olarak kurulmuştur. Bunlar; Fatih Sultan Mehmet Han, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Turhan Sultan, Mimar Sinan ve Hacı Abdülaziz Ağa vakıflarıdır. Bu da Üniversitemize, kurucu vakıflarımız başta olmak üzere, en az bin yıllık geçmişi olan Türk vakıf tarihi, kültürü ve medeniyeti üzerinde akademik çalışmalar yaparak, bilimsel bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi değere dönüştürerek devlet ve toplumun hizmetine sunmak gibi önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Kuruluşundan itibaren bu bilinçle hareket etmiş olan Üniversitemiz, mevcut akademik birimler üzerinden gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerle tarihi sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye gayret göstermiştir." diye konuştu. Merkezin disiplinler arası iş birliği ile yürütülmesi gereken vakıf çalışmalarını kurumsal bir yapıya kavuşturacağını da dile getiren Gökçe, "Merkez, araştırmacılarının ortak projelerde buluşması noktası olacak." diyerek konuşmalarını sonlandırdı.

VAKIFLAR GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, vakıfların geçmişle gelecek arasında köprü kuran ve toplumu ileri taşıyan yapılar olduğuna vurgu yaptı. "Bizler, bu mirası bilimsel bir yaklaşımla daha da güçlendirmek, topluma kazandırmak ve insanlığa faydalı hale getirmek için buradayız." diyen Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünyada sivil toplum kuruluşlarının (STK) artan etkisini göz önünde bulundurduğumuzda, vakıfların yalnızca geçmişin bir değeri değil, günümüz sosyal politikalarının şekillenmesine katkı sunan güçlü bir model olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle, merkezimizin sadece tarihi incelemeler yapmakla kalmayıp, STK çalışmalarıyla da vakıf sisteminin günümüz dünyasında nasıl daha etkin hale getirilebileceği üzerine araştırmalar yapacağını özellikle vurgulamak isterim. Bu merkez, Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası akademik camia ile iş birliği içinde çalışarak vakıf kültürünü, sosyal kalkınma ve akademik disiplinler açısından yeniden ele alacak projeler üretecektir."

VARİSİ OLDUĞUMUZ MEDENİYETİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ

Vali Yardımcımız Mehmet Sülün ise açılışta yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: "Araştırma merkezimizin, kültür dünyamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. O kadar güzel bir medeniyetimiz var ki bunun en önemli parçasının vakıflarımız olduğunu düşünüyorum. Hayır işlerinin kurumsallaşmış hali olan vakıflarımız, medeniyetimizin insani yanı oldu. Bizlere düşen de varisi olduğumuz bu medeniyeti en güzel şekilde sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu sebeple Vakıf Kültürü Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezimizi bu geleneğin geleceğe taşınması yönüyle çok kıymetli buluyorum. Merkezin, çalışmalarıyla vakıf bilincini daha da canlandıracağına ve literatüre pek çok katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum. Böylesine hayırlı bir hizmeti şehrimize kazandıran Üniversitemize, Mütevelli Heyetimize, bütün akademisyenlerimize, emek veren herkese teşekkür ederim."

Açılış, "Vakıf Kültürü" başlıklı panelle devam etti. Programı vakıf bilgi şölenine dönüştüren panelde; Prof. Dr. Murtaza Bedir, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Prof. Dr. Tahsin Özcan, Prof. Dr. Süleyman Kaya ve Doç. Dr. Eyüp Sabri Kala söz aldı.