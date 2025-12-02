FSMVÜ'den anlamlı proje! Filistin ve Siyonizm konusunda farkındalık artacak

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan ORDAM Müdürü Prof. Dr. Zekeriyya Kurşun, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek, "Üçüncü yılına giren Gazze soykırımı, kadın, çocuk, yaşlı, öğrenci ve sağlık çalışanları dahil yüzbinlerce insanın hayatına mal oldu. Uluslararası toplum, yaşananları göz ardı etmemeli ve Filistinlilerin haklarını iade etmek için harekete geçmelidir" dedi.

"ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERLE BİLGİYİ PAYLAŞACAK"

Prof. Dr. Kurşun, eğitimcilerin önemine vurgu yaparak, "Gençlerimiz konuya anne-baba veya sosyal medya aracılığıyla aşina olabiliyor. Ancak sürdürülebilir farkındalık için doğru bilgi ile beslenmeleri şarttır. Bu nedenle öğretmenlerimize verdiğimiz eğitim, onların öğrencilerine aktaracağı güçlü bir bilinç oluşturmayı hedefliyor" diye konuştu.

SEMİNERLERDE KAPSAMLI EĞİTİM VERİLİYOR

FSMVÜ'de düzenlenen eğitimlerde, Filistin tarihi, halkın toprak ve egemenlik hakları, bölgedeki Osmanlı mirası ve uluslararası hukuk açısından değerlendirmeler ele alınıyor. Ayrıca Siyonizm'in amaçları ve dünyada ileri sürülen yanlış iddialar da öğretmenlere aktarılıyor.

Prof. Dr. Kurşun, "Holokost üzerinden pazarlanan Siyonizm karşısında en güçlü silah bilgi ve bilinçtir. Öğretmenlerimizi bu konuda donanımlı hâle getiriyoruz. Onlar, bizim ulaşamadığımız noktalarda öğrencilerimizi bilinçlendirecek" ifadelerini kullandı.

HEDEF: TÜRKİYE GENELİNE YAYGINLAŞTIRMAK

Prof. Dr. Kurşun, projenin önce İstanbul'da, ardından 81 ilde yaygınlaştırılacağını belirterek, "Üniversitede üretilen bilgi toplum geneline aktarılırken, Türkiye'nin Filistin ile olan tarihi bağları ve geleceğe yönelik hedefleri de görünür hâle gelecek" açıklamasında bulundu.