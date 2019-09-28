Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret etti.
- AA
Oktay'ı İstanbul Valiliğine gelişinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu karşıladı.
Fuat Oktay, gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında depreme ilişkin son bilgileri aldı.
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