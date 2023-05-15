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Fuat Oktay: Türkiye güven, istikrar ve kalkınmaya evet dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye güven, istikrar ve kalkınmaya 'evet' diyerek Cumhurbaşkanı'mız ile Türkiye Yüzyılı'nda yükselişe devam arzusunu güçlü bir şekilde ifade etmiştir' dedi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 18:52 - Güncelleme:
Fuat Oktay: Türkiye güven, istikrar ve kalkınmaya evet dedi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşımında, "14 Mayıs'ta milletimiz 'Yeter! Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek geleceğe mührünü vurmuştur. Türkiye, güven, istikrar ve kalkınmaya 'evet' diyerek Cumhurbaşkanı'mız ile Türkiye Yüzyılı'nda yükselişe devam arzusunu güçlü bir şekilde ifade etmiştir. Türkiye'nin parlak geleceği için 'Durmak yok, yola devam.' Teşekkürler Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

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