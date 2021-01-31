İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2021 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3223
  • EURO
    8,8899
  • ALTIN
    433.532
  • BIST100
    1473.45
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, 'Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir.' ifadelerini kullandı.

AA31 Ocak 2021 Pazar 09:51 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 10:00
ABONE OL

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kabe kutsalımızdır, inanç ve ibadetimizin, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın sembolüdür. Bunlardan nasibini almamış hadsizlerin, alemin kalbi Kabe'ye el ve dil uzatması alçalabilecekleri seviyede sınır tanımayacaklarının göstergesidir. Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir. Milletimizin oynanan oyunu görerek, bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına kalın bir set çekeceğine inancım tamdır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.