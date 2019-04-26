Funda Esenç kimdir, ne iş yapar? Funda Esenç olayı nedir?

Funda Esenç kimdir? Funda Eseç olayı nedir? İstanbul Havaalanı’nda uçağı rötar yapınca havayolu çalışanına ağır küfür ve hakaretler yağdıran Funda Esenç’e ünlü oyunun Serkan Balbal dahil olmak üzere çok sayıda yolcu müdahale etti. Olayın sosyal medyada trend olmasının ardından “Funda Esenç kimdir? Funda Eseç olayı nedir?” sorularına yanı aranmaya başladı. Tepki çeken bu olayın ardından Funda Esenç, kayıplara karıştı. Serkan Balbal konuyla ilgili olarak, “'Bu videoda sonradan gelen ve kadını uyaran kişi benim. O kadar terbiyesizce ve gereksiz bir şekilde görevli kızla tartıştı ki, oturduğum yerde dayanamadım ve kendisine müdahale ettim” açıklamasında bulundu. Haberimizin detayları aşağıda...

FUNDA ESENÇ KİMDİR?

Özel bir şirkette Halkla İlişkiler uzmanı olarak çalışan Funda Esenç, aynı zamanda iletişim danışmanı olarak da mesleğini yapmaktadır.

Funda Esenç hakkında soruşturma açıldığı da Twitter'da iddia olarak yer aldı.

İstanbul'dan Muğla'ya gitmek için tercih ettiği havayolu şirketine ait uçağın rötar yaptığını öğrenen Funda Esenç, sinirini kadın görevliden çıkarttı. Hakaret edip küfürler savuran Funda Esenç'e diğer yolcular tepki gösterdi. Çalışanın bir ara üstüne gitmesi sonrasında kendisini 'Fiziksel temas yok' sözleriyle korumaya çalışan Esenç'e bir kadın da; 'Bunları bana söyleseniz ben döverdim' ifadelerini kullandı..