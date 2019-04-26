Funda Esenç kimdir, ne iş yapar? Funda Esenç olayı nedir?
Funda Esenç kimdir? Funda Eseç olayı nedir? Sorusuna tüm arama motorlarında yanıt aranıyor. İstanbul Havaalanı’nda bulunan kadı yolcu Funda Esenç, uçağı rötar yapından havaalanında büyük bir tartışma yaratan olaya imza attı. Havayolu şirketi çalışanına küfür ve hakaretler yağdıran Funda Esenç’e ünlü isim Serkan Balbal olmak üzere yolcular da büyük tepki gösterdi. Peki, Funda Esenç kimdir? Funda Esenç ne iş yapar? İşte haberimizin detayları...
Funda Esenç kimdir? Funda Eseç olayı nedir? İstanbul Havaalanı’nda uçağı rötar yapınca havayolu çalışanına ağır küfür ve hakaretler yağdıran Funda Esenç’e ünlü oyunun Serkan Balbal dahil olmak üzere çok sayıda yolcu müdahale etti. Olayın sosyal medyada trend olmasının ardından “Funda Esenç kimdir? Funda Eseç olayı nedir?” sorularına yanı aranmaya başladı. Tepki çeken bu olayın ardından Funda Esenç, kayıplara karıştı. Serkan Balbal konuyla ilgili olarak, “'Bu videoda sonradan gelen ve kadını uyaran kişi benim. O kadar terbiyesizce ve gereksiz bir şekilde görevli kızla tartıştı ki, oturduğum yerde dayanamadım ve kendisine müdahale ettim” açıklamasında bulundu. Haberimizin detayları aşağıda...
FUNDA ESENÇ KİMDİR?
Özel bir şirkette Halkla İlişkiler uzmanı olarak çalışan Funda Esenç, aynı zamanda iletişim danışmanı olarak da mesleğini yapmaktadır.
Funda Esenç hakkında soruşturma açıldığı da Twitter'da iddia olarak yer aldı.
İstanbul'dan Muğla'ya gitmek için tercih ettiği havayolu şirketine ait uçağın rötar yaptığını öğrenen Funda Esenç, sinirini kadın görevliden çıkarttı. Hakaret edip küfürler savuran Funda Esenç'e diğer yolcular tepki gösterdi. Çalışanın bir ara üstüne gitmesi sonrasında kendisini 'Fiziksel temas yok' sözleriyle korumaya çalışan Esenç'e bir kadın da; 'Bunları bana söyleseniz ben döverdim' ifadelerini kullandı..
SERKAN BALBAL TEPKİ ÇEKEN OLAYLA İLGİLİ ŞUNLARI SÖYLEDİ
"DAYANAMADIM MÜDAHALE ETTİM"
'Bu videoda sonradan gelen ve kadını uyaran kişi benim. O kadar terbiyesizce ve gereksiz bir şekilde görevli kızla tartıştı ki, oturduğum yerde dayanamadım ve kendisine müdahale ettim,
"HAVAALANI POLİSİNİ ÇAĞIRDIM"
Sonrasında havaalanı polisini çağırdım. Kızcağız yine alttan aldı davacı olmadı, keşke olsaydı.
ÜSTELİK UÇAK SADECE 15 DAKİKA RÖTAR YAPTI
Kadının bu kavgayı çıkardığı zaman daha uçak saatine 20 dakika vardı, uçak hepi topu 15 dakika rötar yaptı. Pilot rötarın pist uzunluğundan olduğunu söyleyip uçakta özür diledi.
"HASTALIKLI VE PSİKOLOJİSİ BOZUKTU"
Kadının çıkışı ve davranışları tamamen hastalıklı ve psikolojik olarak bozuktu.
"10 DAKİKA SONRA KAHKAHALAR ATARAK UÇAĞA BİNDİ!"
Kızcağız çok fazla alttan aldı ve hep izah etti ama son söylediklerine ben bile dayanamadım. Kıza da şikayetçi olmasını söyledim. Seve seve de şahit olurdum. Uzatmadı yine iyi niyet gösterdi, bu kadın da 10 dakika sonra uçakta yanındaki arkadaşı ile kahkaha ata ata seyahat etti.
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