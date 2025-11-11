Furkan Bölükbaşı tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin TCK'nın 310. (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, şüphelinin başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen şüpheli, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelinin "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.