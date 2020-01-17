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Furuğ Ferruhzad kimdir? Furuğ Ferruhzad kitapları, şiirleri nelerdir?

Usta oyuncu Nazan Kesal'ın oynadığı 'Yaralarım Aşktandır' oyununun galası Kenter Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Şebnem İşigüzel'in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği oyunda, Nazan Kesal, İran'ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad'ı canlandırıyor. Bu oyunun gündeme gelmesinin hemen ardından Furuğ Ferruhzad kimdir? Furuğ Ferruhzad kitapları, şiirleri nelerdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Furuğ Ferruhzad hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte İran'ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad hakkında tüm merak edilenler..

17.01.2020  10:15 - Güncelleme: 17.01.2020  10:15

Furuğ Ferruhzad kimdir? Furuğ Ferruhzad kitapları, şiirleri nelerdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. 'Yaralarım Aşktandır" oyunu Kenter Tiyatrosu'nda gala yaptı. Şebnem İşigüzel'in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği oyunda, Nazan Kesal, İran'ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad'ı canlandırıyor. İran'ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad hakkında da araştırmalar hız kazandı. Furuğ Ferruhzad hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

FURUĞ FERRUHZAD KİMDİR?

5 Ocak 1935'te Tahran'da doğdu. Babası Albay olan Furuğ Ferruhzad 16 yaşında Liseyi bitirdi ve İran’ın ünlü simalarından Pevez Şapur ile evlendi. Bir oğlu oldu. Üç yıl süren evliliği boşanmayla sonuçlandı ve oğlunu bir daha göremedi. Yaşamını yazarlık, gazetelerde editörlük yaparak kazandı. İbrahim Gülüstan’la tanıştı ve sinemaya başladı. Sinemada oyunculuk, senaristlik, kameramanlık, yönetmen yardımcılığı, dublaj, montaj ve yaratıcı film editörlüğü yaptı. 1962 yılında yaptığı belgesel filmi o yıl İtalya’da Belgesel Filimler Festivalinde birinciliği elde etti. 1963 yılında yaptığı “Kara Ev” filmi, Almanya'da düzenlenen Ober Havzen Film Festivalinde en iyi film ödülünü aldı. Bu filmin çekimleri için gittiği Tebriz Cüzamlılar Evi’nden bir çocuğu evlat edindi. 13 Şubat 1967'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 1962 yılında Ferruhzad ile ilgili, birisi Unesco diğeri Beernardo Bertolicci tarafından iki belgesel film hazırlandı ve yayınladı.

Çağımız İran şiirinin önde gelen kadın yazarlarından olan Furuğ Ferruhzad ilk şiirlerini İlkokulu bitirdiği yıllarda yazdı. Gazel türü bu şiirlerin ardından İlk şiir kitabı “Tutsak” yayımlandı. Bir yıl sonra da kocası Pevez Şapur’a ithaf ettiği “Duvar” adlı kitabı yayınlandı. "Yeniden Doğuş" adlı kitabıyla şiirinde zirveye ulaştı. ölümünden sonra çalışmaları Soğuk Mevsim adı altında bir kitapta toplandı.

Düşünceleri ve şiirleriyle İranlı kadınları olduğu kadar, baskıcı rejimlerde yaşayan kadınları da etkiledi. Kadınların sorunlarını ele aldığı şiirleri fikirleri şiddetli tartışmalara neden oldu. İran toplumunun kadınlara karşı uyguladığı ayrımcılığı eleştirdi ve kadınların, daha iyi koşullarda bir yaşama kavuşmasını ve haklar elde etmesini savundu. Şah döneminin despotluğuna da karşı çıktı. Bazı şiirleri kimi zaman erotik bulunmuştur. Şairin şiirleri ve yaşamı hakkında çok sayıda makale ve kitap yayınlandı, yaşamı filme alındı.

FURUĞ FERRUHZAD KİTAPLARI, ŞİİRLERİ NELERDİR?

Eserleri

Tutsak (Esir) (1952)

Duvar (1957)

İsyan (1959)

Yeniden Doğuş (1964)

İnanalım Soğuk Mevsimin Başlangıcına (Bu kitabı tamamlayamadan 1967'de öldü)

Ödülleri

1962 yılında yaptığı belgeselle İtalya Belgesel Filmler Festivali'nde birincilik ödülü

1963 yılında “Kara Ev” filmiyle, Almanya'daki Oberhausen Film Festivali'nde en iyi film ödülü

Korkutan yangın kontrol altında

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