  • Futbolcu Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Kalaycıoğlu, annesi olmak üzere 8 kişi adliyede
Güncel

Futbolcu Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Kalaycıoğlu, annesi olmak üzere 8 kişi adliyede

Ümraniye'de, park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 11:27 - Güncelleme:
Futbolcu Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Kalaycıoğlu, annesi olmak üzere 8 kişi adliyede
Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçtayken silahlı saldırıya uğrayan Kundakçı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

- OLAY

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen A.K.'nın da arasında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli A.K.'nın babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

  • Kaan Kundakçı cinayeti
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • adliyeye sevk

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'teki göçükten ses geldi! Enkaz altındaki yakınıyla telefonda görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
