Futbolda bahis soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyonu düzenlendi. 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 26 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ile TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları da yer aldı.

YENİ DELİLLERE ULAŞILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında yeni delillere ulaşıldığı belirtildi. MASAK, yasal bahis siteleri, HTS kayıtları, PFDK kararları, açık kaynak araştırmaları ve önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu; şüpheli finansal işlemler ve bahis faaliyetleri tespit edildi. Şüpheli futbolcuların müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik olarak kendi takımlarının maçına 'rakip takım kazanır' şeklinde bahis oynadığı belirlendi. O futbolcuların isimleri şöyle açıklandı:

●Bahattin Berke Demircan

●Doğukan Çınar

●Ergün Nazlı

●Eyüp Can Temiz

●Furkan Demir

●Gökhan Payal

●Hamit Bayraktar

● Hüseyin Aybars Tüfekci

●İbrahim Yılmaz

●İlke Tankul

●İsmail Karakaş

●Mert Aktaş

●Tufan Kelleci.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇINDA ŞİKE

Kasımpaşa–Samsunspor arasında 26 Ekim 2024'te oynan karşılaşmada şike yapıldığı iddia edildi; müsabakaya bahis oynayan 6 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Samsunsporlu Olivier Ntcham, maçta 8 dakika içinde 2 penaltı kaçırmıştı. Panenka vuruşu deneyen Ntcham, ilk olarak 19. dakikada penaltı vuruşundan yararlanammıştı. 27. dakikada ise Samsunspor VAR incelemesi sonucu penaltı kazanmıştı. Ntcham yine topun başına geçerken, topu doğrudan dışarı göndermişti. İlk yarıyı Kasımpaşa 1-0 kazanmış; ikinci yarı 4-1 Samsun üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

BAŞKANIN KUPONUNU 'EN YAKINLARI' YATIRIYORMUŞ

Şüpheliler arasında daha önce tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile bağlantılı eşi Figen Özkaya dahil 7 kişi var. Eski emniyet müdürü Emrah Günaydı da o isimlerden biri. Restorancılık yapan Günaydı ile Murat Özkaya'nın yakın arkadaş olduğu; başkanın Günaydı üzerinden bahis oynadığı öne sürüldü. Gözaltı listesindekiki diğer şüpheliler şöyle: Burak Söyleyen (Restoran müdürü), Ecem Alkaş (Yönetici asistanı), Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu (şirket ortağı), Enes Bartan, Hakan Çakır (memur), Serhat Ölmez (büro işçisi), Umut Esel (şirket ortağı), Burcu Kurt.

51 TEMSİLCİ VE HAKEM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

TFF, 11'i üst klasman, 21'i klasman ve farklı görevdeki 42 temsilciyi tedbirli olarak disipline, aralarında eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ın da olduğu 9 eski hakemi de disiplin kuruluna sevk etti.

PAYCO'DA 15 TUTUKLAMA

Yasadışı bahis ve Forex dolandırıcılığından elde edilen malvarlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı.