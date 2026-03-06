İSTANBUL 14°C / 4°C
6 Mart 2026 Cuma
Güncel

Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı

Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında, “Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak” suçundan tutuklanan Erden Timur'un ortağı ve sahibi olduğu şirketlerine sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.

AA6 Mart 2026 Cuma 21:43 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında kayyum kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Timur'un sahibi ve ortağı olduğu, öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlerle ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı belirtildi.

