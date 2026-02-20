Futbolda yasa dışı bahis ve şike soruşturması devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi.

Profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda, bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol maçı sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli tespit edildi.

İlgili şüphelilere, bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 farklı ilde, 33 farklı adreste eşzamanlı olarak arama el koyma işlemi yapıldı.

Operasyon sonucu 32 şüpheli yakalanırken yakalanmış olup bir şüpheli hakkında da arama çalışmaları sürüyor.

Başsavcılık açıklamasında "Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir." denildi.

DİYARBEKİRSPOR'A EL KONULDU

Son olarak geçen günlerde soruşturma kapsamında Diyarbekirspor'a el konuşmuştu.