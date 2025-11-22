İSTANBUL 22°C / 14°C
G20 Zirvesi'nde gündem yoğun: Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik temaslarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna savaşını gündeme getirecek, liderle görüşecek.

HABER MERKEZİ22 Kasım 2025 Cumartesi 09:38 - Güncelleme:
G20 Zirvesi'nde gündem yoğun: Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik temaslarda bulunacak
Dünya liderleri Güney Afrika'da G20 Zirvesi'nde bir araya gelecek. En büyük 20 ekonomiye sahip ülkelerin liderleri kritik küresel meseleleri değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek.

ZULÜM MASADA

Gündemde Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmiş olduğu soykırıma ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açan ülkelerden biri olan Güney Afrika'nın attığı adıma vurgu yapılacak. Bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden kalkındırılması açısından atılacak adımlar gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek zirvede çeşitli oturumlar sırasında konuşmalar da yapacak. Erdoğan EXPO Center'da düzenlenen zirve marjında iki ayrı oturuma katılacak ve liderler onuruna verilen akşam yemeğinde yer alacak.

Erdoğan, Güney Afrika OR Tambo Uluslararası Havalimanı'na inişinde askeri törenle karşılandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Güney Afrika heyeti tarafından çiçek hediye edildi.

