Dünya liderleri Güney Afrika'da G20 Zirvesi'nde bir araya gelecek. En büyük 20 ekonomiye sahip ülkelerin liderleri kritik küresel meseleleri değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek.

ZULÜM MASADA

Gündemde Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmiş olduğu soykırıma ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açan ülkelerden biri olan Güney Afrika'nın attığı adıma vurgu yapılacak. Bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden kalkındırılması açısından atılacak adımlar gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek zirvede çeşitli oturumlar sırasında konuşmalar da yapacak. Erdoğan EXPO Center'da düzenlenen zirve marjında iki ayrı oturuma katılacak ve liderler onuruna verilen akşam yemeğinde yer alacak.