22 Kasım 2025 Cumartesi
  • G20 Zirvesi'nde Türkiye damgası... Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın mesajı küresel adaletin ekonomik çerçevesini güçlendirdi
Güncel

G20 Zirvesi'nde Türkiye damgası... Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın mesajı küresel adaletin ekonomik çerçevesini güçlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasının, adil küresel düzen çağrısını ekonomik boyutuyla da güçlendirdiğini vurguladı.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 18:10
G20 Zirvesi'nde Türkiye damgası... Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın mesajı küresel adaletin ekonomik çerçevesini güçlendirdi
Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde "kapsayıcı bir küresel kalkınma" ile ilgili yaptığı konuşmasına ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın, G20 Zirvesi'ndeki konuşması ile kapsayıcı bir küresel kalkınmanın altını bir kez daha çizdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kalkınma yardımlarında önemli bir konuma gelen ülkemiz özellikle en az gelişmiş ülkelere yönelik olumlu inisiyatifleri desteklemektedir. Korumacılığın yükseldiği ve dünya ticaretinin tarihi seviyelerinin altında seyrettiği bir dönemde, küresel ticarette kurallara dayalı yaklaşım öne çıkarılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, siyasi alanda olduğu gibi ekonomik alanda da dünyanın beşten büyük olduğunu ve daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu ortaya koyan bir yaklaşımdır. Türkiye Yüzyılı'nda, ülkemizde ve küresel düzeyde 'hiç kimseyi geride bırakmayan' kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeye devam edeceğiz."

