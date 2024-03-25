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  • Gabar Dağı bölgesi'ne giriş 15 gün süreyle yasaklandı
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Gabar Dağı bölgesi'ne giriş 15 gün süreyle yasaklandı

Şırnak Valiliği, Gabar Dağı bölgesinin, 26 Mart-9 Nisan tarihleri arasında ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

DHA25 Mart 2024 Pazartesi 15:11 - Güncelleme:
Gabar Dağı bölgesi'ne giriş 15 gün süreyle yasaklandı
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Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesinin 26 Mart-9 Nisan tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak İli Merkez İlçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 26 Mart (Dahil)- 09 Nisan 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

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