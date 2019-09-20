Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu

Bu kapsamda Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, bu yıl içerisinde Şırnak merkez ve ilçelerinde 171 çiftçinin 71 bin 198 menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı. Çalışmalar kapsamında 2089 rakımlı Cudi Dağı ile 1848 rakımlı Gabar Dağı etekleri fıstık bahçesiyle doldu. 1987 yılında PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 13 sivilin şehit edildiği Gabar Dağı eteğindeki Güneyce köyüne, binlerce fıstık ağacı ekildi.

AMERİKAN FISTIĞI YETİŞTİRİLİYOR

Güneyce köy sakinlerinden Hamit Çekmaz, kendi imkanlarıyla 120 dönüm üzerinde 5 bin 126 fıstık ağacı, Genç Çiftçi Projesi kapsamında ise, 10 dönüm üzerinde 1000 nar ve 300 Amerikan fıstığı yetiştirmeye başladı. 2014 yılından beri fıstık yetiştirmeye başladığını belirten Çekmaz, “Güneyce köyü 1987’de PKK terör örgütü tarafından ağır bir katliama maruz kaldı. Bu durumda biz direndik. Fakat 5 yıl sonra yani 1992’de buradan göç ettik, Kumçatı’ya yerleştik. 2002 yılında köye dönüş projesinden yararlanarak tekrar köyümüze geldik. Biz de bu adımı attık” dedi.