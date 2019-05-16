Gabar'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri, sözde takım sorumlusuymuş
ŞIRNAK'ta, Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik İHA ve F-16 desteğiyle yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten 'Canfeda' kod adlı Mehdi Danış'ın, sözde 'Gabar Dağı haraketli takım sorumlusu' olduğu belirlendi.
- DHA
Türk Hava Kuvvetleri'nce Gabar Dağı'nın Güleşli mezrası kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik F-16 ve insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yürütülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kimlikleri belirlendi. 'Canfeda' kod adlı terörist Mehdi Danış'ın, sözde 'Gabar Dağı haraketli takım sorumlusu', diğer teröristin ise aynı bölgede yerleşik terör eylemleri yapan 'Kendal Batman' kod adlı Enes Biçen olduğu tespit edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.