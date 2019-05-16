Gabar'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri, sözde takım sorumlusuymuş

Türk Hava Kuvvetleri'nce Gabar Dağı'nın Güleşli mezrası kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik F-16 ve insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yürütülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kimlikleri belirlendi. 'Canfeda' kod adlı terörist Mehdi Danış'ın, sözde 'Gabar Dağı haraketli takım sorumlusu', diğer teröristin ise aynı bölgede yerleşik terör eylemleri yapan 'Kendal Batman' kod adlı Enes Biçen olduğu tespit edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.