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''Gabar'daki köyler petrol kuyuları nedeniyle susuz kaldı'' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Gabar Dağı eteklerindeki köylerin petrol kuyuları nedeniyle susuz kaldığı' iddiasını yalanladı.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
''Gabar'daki köyler petrol kuyuları nedeniyle susuz kaldı'' iddiasına yalanlama
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Gabar Dağı eteklerindeki köyler, petrol kuyuları nedeniyle susuz kaldı" başlıklı içeriklerin dezenformasyon olduğu belirtildi.

Gabar Dağı eteklerindeki köylerde yaşanan su sıkıntısının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen sondaj çalışmalarından kaynaklanmadığı, tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle meydana geldiği aktarılan açıklamada, "Yapılan incelemeler ve ilgili kurumlarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, TPAO'nun kuraklıktan etkilenen köylerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla aktif bir çalışma yürüttüğü öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda, ⁠TPAO'nun, köylülerin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Şırnak İl Özel İdaresi ile ortak bir çalışma başlattığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"⁠ ⁠İl Özel İdaresi bu çalışmaya malzeme temin ederken, TPAO yeni su kaynaklarından bölgeye yeni bir su hattı çekilmesi için işçilik desteği sunmaktadır. ⁠TPAO, yeni su hattı tamamlanana kadar köylülerin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla tankerlerle düzenli olarak bölgeye su desteği sağlamaktadır. Neticede Gabar Dağı eteklerindeki köylerde yaşanan su sıkıntısının, petrol arama çalışmalarından değil, bölgesel kuraklıktan kaynaklandığı ve TPAO'nun bu sorunun çözümü için aktif bir rol üstlendiği açıkça görülmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı ve yanlış bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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