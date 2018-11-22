Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Suudi Arabistan'da öldürüldü mü? Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo 24 Ekim'de ülkesinden ayrılıp gittiği Riyad'da ortadan kayboldu. Suudi Arabistan yönetimi tarafından hastanede olduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Ali Bongo'da 26 gündür hala sağlıklı bir haber alınamıyor.