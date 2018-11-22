Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Suudi Arabistan'da öldürüldü mü?
Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo 24 Ekim'de ülkesinden ayrılıp gittiği Riyad'da ortadan kayboldu. Suudi Arabistan yönetimi tarafından hastanede olduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Ali Bongo'da 26 gündür hala sağlıklı bir haber alınamıyor.
Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo 24 Ekim'de ülkesinden ayrılıp Çöl Davosu adlı zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmişti.
26 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
Zirve sonrası Gabon Cumhurbaşkanı ortadan kayboldu.Hastanede olduğu iddia edilse de aradan geçen neredeyse bir aylık sürede Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'dan hala sağlıklı bir haber alınamadı.
(Sabah)
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