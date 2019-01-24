Gaffar Okkan memleketi Sakarya'da anılıyor

İlçedeki esnaf her yıl şehit edildiği 24 Ocak tarihi yaklaşırken, Okkan'ın fotoğraflarını iş yerlerinin camlarına ve çeşitli yerlere asıyor.

Okkan'ın çocukluk arkadaşlarından Şehabettin Dikbayır (68) beraber çok şey paylaştıklarını, birlikte futbol oynadıklarını, ağaçlara tırmanarak meyve topladıklarını anlattı.

Dikbayır, "Dünyanın en güzel insanıydı. Beraber bir sürü anımız var. Okul zamanlarında Ankara'ya gider onunla buluşurduk. İzne çıktığında buraya gelirdi. Beraber gezerdik. Gece geldiğinde en çok simitle zeytini yemeyi severdi." dedi.

Okkan ile en son şehit edilmesinden bir akşam önce telefonda görüştüğünü ifade eden Dikbayır, hal hatır sorduktan sonra, İstanbul'da olduğunu sabah da Diyarbakır'a döneceğini aktardığını kaydetti.

"Hendek onu unutmaz, Sakarya da unutmaz"

Okkan'ın emekli olduktan sonra Hendek'e dönüp ailesine ait fırında baba mesleğini devam ettirmeyi düşündüğünü dile getiren Dikbayır, "Çocukları zaten yetişmişti. Kendisi de gelince fırının başına geçmeyi düşünüyordu. Hendek onu unutmaz, Sakarya da unutmaz. Çok iyi bir insandı. Gittiği yerde Hendekli bir hemşehrisi geldiğinde deli olurdu, sevinirdi, ilgilenirdi, bakardı." şeklinde konuştu.