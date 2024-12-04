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Gaga Bulut hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sözde sosyal medya fenomeni Gaga Bulut'un bir videoda 13 yaşında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu yönündeki konuşmalar içeren paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA4 Aralık 2024 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
Gaga Bulut hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, 'Gaga Bulut' olarak bilinen sözde sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un 13 yaşında erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu yönündeki konuşmaları içeren video yayını yaptığı belirlendi.

Altuğ ile yayında konuşma yapan kişi hakkında 'müstehcenlik' suçundan, videoda konuşan kişinin hakkında ise 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan soruşturma başlatıldı. İki şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

  • Bulut Altuğ
  • soruşturma
  • cinsel istismar

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