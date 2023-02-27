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Gala Gölü Milli Parkı'nda yangın

Gala Gölü Milli Parkı'nda çıkan sazlık yangını söndürüldü.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
Gala Gölü Milli Parkı'nda yangın
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Sazlık alanda gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın sabaha karşı söndürüldü.

Yangının etkilendiği alanın belirlenmesi ve nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

- GALA GÖLÜ MİLLİ PARKI

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak ve 3 bin hektar ormanlık alandan oluşuyor. A sınıfı sulak alan olarak göl ve orman ekosistemlerini içinde barındıran milli park, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

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