24 TV'nin yayınına katılan TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen "Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" yürüyüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TARAFIMIZ BELLİ OLSUN DİYE BURADAYIZ"

Gazeteci Murat Çiçek, "Kalabalık hala gelmeye devam ediyor. Şu anda burası 1 Ocak sabahı, dünyanın vicdanının buluştuğu yer. İsrail'in soykırımıyla 70 binden fazla insanın hunharca katledildiği bir yerde, dünyada elbette topluluklar seslerini çıkarıyorlar ama bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak dünyanın vicdanının burada buluşuyor olması önemli. Bu soğukta kendisi gelemese bile vicdanı, ruhu burada olan insanlar var. Filistinlilerin katledildiği bir yerde bir nebze olsun, hani Hz. İbrahim'e çenesiyle su taşıyan karınca misali tarafımızın belli olması bakımından burada olmak önemli. Bu soykırımı dünyaya haykırmak bakımından önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE GAZZE İÇİN TARİHİ BULUŞMA



Murat Çiçek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Orada insanların öldüğü yerde herhâlde İslam alemi ölmüş mü?" diye soruyorlar. Bu, aslında ölmediğinin bir kanıtı."

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE GAZZE İÇİN TARİHİ BULUŞMA



"ON BİNLERCE İNSANI HUNHARCA KATLETTİĞİ BİR YERDE OBJEKTİFLİKTEN BAHSEDİLMEZ"

Murat Çiçek, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Din kardeşliğinden kaynaklanan bir mecburiyetten bahsetmiyorum. Bir insan olarak, insani mecburiyetten bahsederek söylüyorum. Bugün burada olmak, fiziken veya ruhen burada olmak, o zulme karşı insanlığın yanında duranların toplantısı, sesini haykırması bu.

Bu hususta objektif olmak mümkün değil. Adaletini kaybetmiş, bir terörist yönetimin kundaktaki bebekler dahil olmak üzere on binlerce insanı hunharca katlettiği bir yerde objektiflikten bahsedilmez.