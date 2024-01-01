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Galata Köprüsü'nde tarihi yürüyüş... Bilal Erdoğan: Şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz

'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' etkinliğinde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 'Biz bu sabah İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. 12 şehidimizi de dünyada olup bitenlere sessiz kalamayız. Bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanları ile sulamıştır. Bizler kayıtsız kalamayız. Terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz. Bizler mülteci düşmanlığını da körüklemeye çalışanların kim olduğunu biliyoruz.' dedi.

1 Ocak 2024 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
Galata Köprüsü'nde tarihi yürüyüş... Bilal Erdoğan: Şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliğinde konuştu.

Erdoğan, "Biz bu sabah İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. 12 şehidimizi de dünyada olup bitenlere sessiz kalamayız. Katillerin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, hakkı adaleti haykırmaya devam edeceğiz. Kudüs bizim ilk kıblemiz. Bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanları ile sulamıştır. Bizler kayıtsız kalamayız. Terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz. Bizler mülteci düşmanlığını da körüklemeye çalışanların kim olduğunu biliyoruz. Bizler bir sabah karanlık aydı Filistin'in bizim için önemini öğreneceğimize, çocuklarımıza aktaracağımıza söz veriyoruz. Birliğimizi pekiştireceğimize, boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. En büyük silahımız doğamız. İnşallah mücadelemizi dualarımız ile taçlandıracağız. Yolumuzu aydınlatan bütün şehitlerimize selam olsun" dedi.

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