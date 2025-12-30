Galata Köprüsü'nde yapılacak Gazze yürüyüşüne üniversitelerden destek

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe Türkiye'nin bir çok kesiminden destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek yürüyüşle Filistin'e yönelik duyarlılığın yeniden yükseltilmesi amaçlanırken, eylemin ana mottosunun "Şehitlere rahmet Filistin'e destek" olduğunu ifade edildi.

Bu noktada çok sayıda üniversiteden de eyleme destek mesajları yapıldı.

İşte o üniversitelerden bazıları:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla düzenlenen buluşma, 1 Ocak 2026 tarihinde Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen buluşma, yeni yılın ilk sabahında İstanbul Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecektir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ: Çocukların korkuyla değil, umutla büyüdüğü bir dünya için; haklının, mazlumun ve vicdanın tarafında durmak için: "Sinmiyoruz. Susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz."

EGE ÜNİVERSTİESİ: Galata'da buluşuyoruz. Galata Köprüsü. 1 Ocak 2026 .08.30