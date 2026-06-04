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Galata Kulesi'nde ''Sıfır Atık'' temalı mapping gösterisi

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında, 'Sıfır Atık' temalı mapping gösterisi yapıldı.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 07:45 - Güncelleme:
Galata Kulesi'nde ''Sıfır Atık'' temalı mapping gösterisi
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Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önemli farkındalık hareketlerinden biri olan
Sıfır Atık Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından hafta kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul'un tarihi simge yapılarından Galata Kulesi'nde "Sıfır Atık" temalı mapping gösterisi düzenlendi.

Gösteride, kulenin yüzeyine sıfır atık temalı animasyon yansıtıldı.

"Sıfır Atık" yaklaşımının çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlarına dikkati çekmeyi amaçlayan gösteri, hafta boyunca yürütülen farkındalık çalışmalarının önemli duraklarından biri oldu.

Galata Kulesi çevresinde bulunan yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izlerken, bazıları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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