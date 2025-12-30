İSTANBUL 13°C / 2°C
30 Aralık 2025 Salı
  Haberler
  >
  Güncel
  >
  • Galata Kulesi'ne Gazze soykırımına dikkat çekmek amacıyla Filistin kefiyesi asıldı
Güncel

Galata Kulesi'ne Gazze soykırımına dikkat çekmek amacıyla Filistin kefiyesi asıldı

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne Gazze soykırımına dikkati çekmek amacıyla Filistin kefiyesi asıldı. Kefiye, kuleden sarkıtılırken çevrede bulunan vatandaşlar da cep telefonuyla görüntü aldı.

AA30 Aralık 2025 Salı 23:06 - Güncelleme:
Galata Kulesi'ne Gazze soykırımına dikkat çekmek amacıyla Filistin kefiyesi asıldı
ABONE OL

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.

Etkinlik öncesinde hazırlıklar devam ederken Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Galata Kulesi'ne Filistin kefiyesi asıldı.

Kefiye, kuleden sarkıtılırken çevrede bulunan vatandaşlar da cep telefonuyla görüntü aldı.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Karanlık en kesif haliyle üzerimize gelse de biz şafağın sahipleriyiz. Batı'nın sahte ışıklarına inat, Doğu'nun hakikat güneşini Galata'dan aleme ilan ettik. Bu kefiye, mazlumların ahı değil, zalimlerin korkusudur. Mescid-i Aksa'dan esen rüzgar, bugün Galata'nın bağrında fırtınaya dönüşmüştür. Bilsinler ki biz kaderin üstündeki o mutlak kadere baş koyduk." notuyla kefiyenin Galata Kulesi'ne asıldığı anların yer aldığı videoyu paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.