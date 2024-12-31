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Galata'da Gazze yürüyüşü: Yüzbinler 1 Ocak'ta İsrail'in katliamına ''dur'' diyecek

İstanbul Galata Köprüsü, 1 Ocak'ta ikinci kez Filistin'e destek için büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. İstanbul Valiliği ise Galata Köprüsü'ndeki destek yürüyüşü nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

31 Aralık 2024 Salı 10:37 - Güncelleme:
Galata'da Gazze yürüyüşü: Yüzbinler 1 Ocak'ta İsrail'in katliamına ''dur'' diyecek
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Yeni yılın ilk gününde kılınacak sabah namazının ardından 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' ve 'Bir Güneş Doğuyor' sloganlarıyla 15 aydır devam eden İsrail soykırımına dikkat çekilecek.

308 STK'nın bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenecek yürüyüşte Filistin'deki katliama 'dur' denilecek.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Yeni yıla çocuklar öldürülürken, kadınlar öldürülürken girilemez. 1 Ocak sabah saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşalım, hep beraber Filistin'in sesi olalım" çağrısında bulundu.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ EYLEM NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) da yer aldığı, Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformunun eylemi nedeniyle bu akşam saat 23.00'den itibaren eylemin bitişine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Fatih'te Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar ile Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'ne Karaköy Meydanı'ndan itibaren araçlar geçiş yapamayacak.

1 Ocak'ta saat 05.00'den itibaren ise Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı'ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü), Bankalar Caddesi ile Tersane Caddesi'nin çift yönlü trafiğe kapatılması planlandı.

Saat 04.00'ten eylem bitene dek Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası), Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollardan araçlar geçemeyecek.

Kapatılacak yollara alternatif olarak, Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü'nün kullanılması istendi.

Önlemler kapsamında, bu akşam saat 20.00'den itibaren kapatılacak yollarda park eden araçlar kaldırılacak.

Ayrıca, 1 Ocak saat 04.00'den itibaren Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattı'nda Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş Tramvay Hattı'nda ise Kabataş-Sultanahmet arasında seferler yapılacak.

Bu akşam saat 22.00'den 1 Ocak saat 04.00'e kadar Kabataş Tramvay Hattı'nda, Kabataş-Beyazıt arası sefer icra edilemeyecek.

Kapanan yollara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü belirlendi.

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