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Galatasaray-PAOK maçı öncesi provokasyon! PKK paçavrasıyla yakalandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği ve 3-1 yendiği PAOK karşılaşması öncesi stada PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası sokmaya çalışırken yakalanan ve üzerinde uyuşturucu bulunan Yunanistan uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 15:10 - Güncelleme:
Galatasaray-PAOK maçı öncesi provokasyon! PKK paçavrasıyla yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde polis ekiplerince, 44 bin 411 kişinin seyrettiği maç öncesi ve sonrasında herhangi bir olay yaşanmaması için alınan önlemler kapsamında, bir kişinin stada gizlice terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçası sokmaya çalıştığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, Yunanistan uyruklu olduğu belirlenen K.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerindeki aramada ise bir miktar kokain ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sınır dışı edildi.

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