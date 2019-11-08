Galatasaray S.O.S veriyor

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GALATASARAY’IN tadı tuzu kalmadı. Sezona birçok yıldız oyuncu transferi ile giren son iki sezonun şampiyonu hem lig, hem de Avrupa’da kendisine büyük hedefler belirlemişti. Ancak yeni transferlerin bekleneni verememesi ve üst üste alınan kötü sonuçlar Sarı-Kırmızılı takımın S.O.S vermesine yol açtı. Bir zamanların Avrupa Fatihi artık rekorları tersten kırmaya başladı.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ UNUTTU

Real Madrid’e 6-0 yenilen Aslan, bundan 47 yıl önce benzer bir skorla karşılaşmış ve Bayern Münih’e 6-0 kaybetmişti. Real maçının aynı zamanda 6 Kasım 2002’deki 6-0’lık Fenerbahçe yenilgisinin yıldönümünde alınması Sarı-Kırmızılı taraftarları ayrıca üzdü. Avrupa’da başarıya hasret kalan Cim-Bom, son 11 maçta 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik alırken, kazanmayı unuttu. Avrupa’da deplasmanda ise kazanamama serisi 19 maça çıktı.

100. ZAFER BİR TÜRLÜ GELMEDİ

Falcao gibi bir golcüsünü sakatlık nedeniyle oynatamayan G.Saray bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gol atamayan tek takım olurken, 4 maçta 6 isabetli şutla bu alanda da Devler Ligi’nin en kötüsü oldu. Avrupa kupalarında 99 galibiyeti olan Sarı-Kırmızılılar bir türlü 100. maç sevincini yaşayamazken, futbolcuların kötü performansı Süper Lig için de endişe veriyor. Taraftarlar “bu futbolcularla şampiyon olamayız” diye endişelerini dile getiriyor.