Galatasaray'ın rakibi çok farklı kazandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag kupa maçında farklı kazandı.

Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Noah Sansah, 12. dakikada Muhammed Elyounoussi, 14 ve 20. dakikalarda Orri Oskarson, 28. dakikada Roony Bardghji, 79 ve 84. dakikalarda Lukas Lerager, 90. dakikada Victor Mow Froholdt ve 90+5. dakikada Denis Vavro kaydetti.

Kopenhag'ın kupadaki 4. tur rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kopenhag ve Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması da 12 Aralık'ta oynanacak.