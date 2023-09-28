İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2023 Perşembe / 14 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3348
  • EURO
    28,7736
  • ALTIN
    1648.65
  • BIST100
    8213.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Galatasaray'ın rakibi çok farklı kazandı

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, Danimarka Kupası maçında karşılaştığı 3. lig ekibi Lyseng'i 9-0 mağlup etti.

28 Eylül 2023 Perşembe 00:54 - Güncelleme:
Galatasaray'ın rakibi çok farklı kazandı
ABONE OL

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag kupa maçında farklı kazandı.

Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Noah Sansah, 12. dakikada Muhammed Elyounoussi, 14 ve 20. dakikalarda Orri Oskarson, 28. dakikada Roony Bardghji, 79 ve 84. dakikalarda Lukas Lerager, 90. dakikada Victor Mow Froholdt ve 90+5. dakikada Denis Vavro kaydetti.

Kopenhag'ın kupadaki 4. tur rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kopenhag ve Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması da 12 Aralık'ta oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.