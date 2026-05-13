Bir alışveriş merkezinin önünde şüpheli Y.Y. tarafından darbedilen Torreira'nın mağdur olarak emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

İfadesinde, bir otelde arkadaşlarıyla tenis oynadıktan sonra yanına gelen bir kişiyle fotoğraf çektirdiğini söyleyen Torreira, ardından yanına bir kişinin daha geldiğini belirtti.

Torreira, bu kişinin de fotoğraf için yanına geldiğini düşündüğünü ve bu esnada şüpheli tarafından kafasına yumruk atıldığını anlattı.

Saldırganın daha sonra taksiye binip uzaklaştığını aktaran Torreira, olayın neden gerçekleştiğini bilmediğini söyledi.

Torreira, kontrol amaçlı hastaneye gittiğini, kendisine saldıran kişiden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

- OLAY

Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetmişti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına almıştı.

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edilmişti.

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirlemişti.

Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edilmişti.

Lucas Torreira saldırıya uğradı!

Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi