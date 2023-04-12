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89 kişiye mezar olmuştu! Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı

Diyarbakır'da depremde yıkılan, altında Galeria İş Merkezi'nin de bulunduğu sitenin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
89 kişiye mezar olmuştu! Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında, 89 kişinin hayatını kaybettiği, altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu sitenin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.

Hakkında "Olası kastla birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçundan yakalama kararı bulunan Eser'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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