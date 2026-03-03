Galericiden 200 milyonluk vurgun: Haciz memurları hayrete düştü

Edinilen bilgiye göre, İzmit'te oto galericilik yapan N.Ş., hem vatandaşa hem de bankalara olmak üzere yaklaşık 200 milyon lirayı bulduğu öne sürülen borç yükünün ardından sırra kadem bastı. Kamuoyunda dile getirilen iddiaların aksine, ortadan kaybolan N.Ş.'nin bölge esnafına veya müşterilere herhangi bir borcu bulunmadığı; söz konusu yüksek meblağlı borcun tamamen bankalara ve çeşitli ticari süreçlere yönelik olduğu ifade edildi.

HACİZDEN ÖNCE DÜKKANI BOŞALTIP KAYBOLDU

Kayıplara karışan N.Ş.'nin borçları nedeniyle 25 Şubat'ta iş yerine haciz işlemi için gelindiği ancak dükkanın içinde haczedilebilecek herhangi bir araç veya mal bulunmaması sebebiyle yasal işlem yapılamadığı öğrenildi. Haciz girişiminden birkaç gün önce iş yerinin "tadilat" gerekçesiyle boşaltıldığı ve galericinin bu sürecin hemen ardından tamamen ortadan kaybolduğu iddia edildi.

GİDERKEN "FAİZ YÜKÜNDEN" DERT YANDI

Şimdilik izini kaybettiren N.Ş.'nin, ortadan kaybolmadan önceki günlerde çevresindekilere sık sık banka borçlarından dert yandığı öğrenildi. Galericinin, özellikle banka kredi faizlerindeki artış nedeniyle ciddi bir faiz yükü altında kaldığını ve yükselen oranların kendisini maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürüklediğini ifade ettiği öne sürüldü.